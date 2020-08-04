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Лукашенко заявил, что Земля «может взорваться» 

ТК «Звезда» и ещё 7 1 час назад
Лукашенко: Земля «может взорваться»
Фото: globallookpress.com
Белорусский лидер также назвал анахронизмами политические международно-правовые инструменты, которыми ранее гордились мировые элиты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов в стране сделал заявление об опасности галактического масштаба. Глава республики заявил, что Земли может попросту не стать.

«Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется», — заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

Он также назвал анахронизмами политические международно-правовые инструменты, которыми гордились мировые элиты, и которые привести в актуальное состояние сейчас они не могут.
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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко
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