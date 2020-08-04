Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Германии сообщили о начале второй волны пандемии

Артём Кульша
иещё 3
11 минут назад
Комментарии1
В Германии началась новая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 18,2 миллиона человек. В Германии число заболевших превысило 212,3 тысячи человек, число умерших — 9,1 тысячи человек.
«Мы переживаем вторую волну роста (заболеваемости коронавирусной инфекцией. — Прим. ред.)», — заявила сегодня Йона.
Она объяснила это последовательным увеличением числа новых случаев заражения и высказала мнение, что это грозит вероятностью того, что успехи в борьбе с пандемией, достигнутые в Германии до сих пор, могут быть упущены.
При этом председатель Marburger Bund отметила, что новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией слабее первой, а также развивается постепенно, в связи с чем немецкие больницы готовы к ней.
Комментарии1
В мире,Видео,Германия
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress