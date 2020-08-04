Германии началась новая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 18,2 миллиона человек. В Германии число заболевших превысило 212,3 тысячи человек, число умерших — 9,1 тысячи человек.

«Мы переживаем вторую волну роста (заболеваемости коронавирусной инфекцией. — Прим. ред.)», — заявила сегодня Йона.

Она объяснила это последовательным увеличением числа новых случаев заражения и высказала мнение, что это грозит вероятностью того, что успехи в борьбе с пандемией, достигнутые в Германии до сих пор, могут быть упущены.