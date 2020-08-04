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Черногория открылась для россиян 

Мария Иванова и ещё 1 10 минут назад
Европейская страна разрешила въезд россиянам
Фото: РИА Новости
Черногория открыла границы для туристов из России и Азербайджана. Об этом сообщает RTCG.
По данным канала, такое решение вечером 3 августа принял Национальный координационный орган страны по инфекционным болезням. RTCG отмечает, что гражданам России и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию «без дополнительных условий».

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в наших странах, и, особенно, надежность и актуальность имеющихся данных, а также потребности нашей индустрии туризма и национальные интересы Черногории [мы] решили, что нет никаких препятствий для либерализации въезда жителей России и Азербайджана», — говорится в заявлении органа.

Как сообщал «Рамблер», 1 августа источник РИА Новости среди черногорских чиновников заявил, что въезд россиянам пока не разрешат, несмотря на предложения туристической отрасли.
Россия возобновила международное сообщение с 1 августа. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию (с 1 августа рейсы отправляются в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталию, Бодрум и Даламан). Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы.
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией.
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В мире , РИА Новости , Азербайджан , Черногория
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