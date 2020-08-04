Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал величайшую ошибку в истории США 

Артём Кульша и ещё 7 18 минут назад
Отправка войск на Ближний Восток — величайшая ошибка в истории США. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил Axios.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Трамп не раз называл политику, которую ведут Соединенные Штаты Америки, политикой бесконечных войн, и сообщал о намерении отказаться от нее в пользу установления партнерских отношений с другими странами. Сегодня он дал интервью Axios. В ходе него Трамп назвал решение об отправке американский войск на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории США.

«Это моя точка зрения», — подчеркнул он.

Также американский президент сообщил, что в настоящее время Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Афганистаном о сокращении численности своего воинского контингента там до восьми тысяч человек в очень короткий промежуток времени и до четырех тысяч человек очень скоро.
В ходе того же интервью Трамп заявил, что специальные службы США никогда не предоставляли ему информацию о том, что Россия поставляет запрещенному в России афганскому движению «Талибан» оружие.
Комментарии 61
В мире , Армия , Видео , Войска , Конфликты , США , Дональд Трамп , Талибан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Потерявшийся в Подмосковье мальчик найден мертвым
Потерявшийся в Подмосковье мальчик найден мертвым
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Видео
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
00:22
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
00:40
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
Армия Войска
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
01:50
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
Армия
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
02:51
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
Общество
Опубликовано видео захвата банка в Украине
01:09
Опубликовано видео захвата банка в Украине
Происшествия
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
01:50
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео результатов суда над Волочковой
01:40
Появилось видео результатов суда над Волочковой
Шоу-бизнес
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Десантники устроили массовую драку в российском городе
00:57
Десантники устроили массовую драку в российском городе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение