Ранее, как сообщал «Рамблер», Трамп не раз называл политику, которую ведут Соединенные Штаты Америки, политикой бесконечных войн, и сообщал о намерении отказаться от нее в пользу установления партнерских отношений с другими странами. Сегодня он дал интервью Axios. В ходе него Трамп назвал решение об отправке американский войск на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории США.

«Это моя точка зрения», — подчеркнул он.

Также американский президент сообщил, что в настоящее время Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Афганистаном о сокращении численности своего воинского контингента там до восьми тысяч человек в очень короткий промежуток времени и до четырех тысяч человек очень скоро.