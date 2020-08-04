Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал решение отправить войска на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории США 

ТАСС и ещё 3 12 минут назад
Президент США Дональд Трамп назвал решение Вашингтона отправить войска на Ближний Восток и вмешаться в конфликты в этом регионе величайшей ошибкой в истории страны. Об этом американский лидер сообщил в понедельник в интервью порталу Axios.

"Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втягиваться [в конфликты] на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения", — сказал он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
ТАСС: последние новости
В Раде рассказали, в каком случае отмену языкового закона вынесут на референдум В Раде рассказали, в каком случае отмену языкового закона вынесут на референдум В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания россиян В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания россиян СМИ: в Китае произошел взрыв на химзаводе СМИ: в Китае произошел взрыв на химзаводе
В мире , Армия , Видео , Войска , Конфликты , США , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Видео
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
00:40
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
Армия Войска
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
01:50
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
Армия
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
02:51
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
Общество
Опубликовано видео захвата банка в Украине
01:09
Опубликовано видео захвата банка в Украине
Происшествия
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
01:50
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео результатов суда над Волочковой
01:40
Появилось видео результатов суда над Волочковой
Шоу-бизнес
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Десантники устроили массовую драку в российском городе
00:57
Десантники устроили массовую драку в российском городе
Происшествия
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение