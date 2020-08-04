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Польский премьер объяснил, что именно Варшаве не нравится в России 

РИА Новости 40 минут назад
В Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2", заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Его слова передает портал Biznes Alert.
Глава правительства также раскритиковал позицию Германии по поводу строительства российского газопровода. Он добавил, что внутри правящей партии в польском парламенте существуют разные мнения по поводу отношений с Германией, однако Варшава "не приемлет "Северный поток — 2".

"Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, "Северный поток — 2", — сказал Моравецкий.

По мнению Польши, подчеркнул он, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".

"Поэтому "Северный поток" и "Северный поток — 2" представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию", — заключил премьер.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно проекту, трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и ряд стран ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что "Северный поток — 2" — исключительно экономический проект.
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В мире , Видео , Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , ЕС , Варшава , Германия , Польша
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