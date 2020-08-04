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«Опасность для нашего региона»: Польша обрушилась на РФ 

Артём Кульша и ещё 4 20 минут назад
Властям Польши не нравятся проекты вроде газопровода «Северный поток — 2». Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил Biznes Alert.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Вчера Моравецкий заявил, что польские власти не приемлют его, потому что реализация этого проекта позволит России делать с Украиной все, что захочется, лишив ее возможности поставлять газ в Европу.
Также властям Польши не нравится «Северный поток — 2», потому что деньги европейских инвесторов пойдут на спонсирование российского оружия.

«"Северный поток — 2" представляет опасность для нашего региона», — добавил Моравецкий, подчеркнув при этом, что не считает, что в Польше царит жесткая антироссийская риторика.

Вчера Управление по охране конкуренции и потребителей Польши оштрафовало компанию «Газпром» на 57 миллионов долларов за отказ сотрудничать в ходе антимонопольного расследования, которое оно инициировало в 2018 году в связи со строительством «Северного потока — 2».
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В мире , Видео , Европа , Политика , Украина , Газпром , Польша
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