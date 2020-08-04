Властям Польши не нравятся проекты вроде газопровода «Северный поток — 2». Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил Biznes Alert.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Вчера Моравецкий заявил, что польские власти не приемлют его, потому что реализация этого проекта позволит России делать с Украиной все, что захочется, лишив ее возможности поставлять газ в Европу.

Также властям Польши не нравится «Северный поток — 2», потому что деньги европейских инвесторов пойдут на спонсирование российского оружия.

«"Северный поток — 2" представляет опасность для нашего региона», — добавил Моравецкий, подчеркнув при этом, что не считает, что в Польше царит жесткая антироссийская риторика.