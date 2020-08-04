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Бывший соперник Лукашенко обратился к мировым лидерам с просьбой о помощи 

Газета.Ru 44 минуты назад
Бывший соперник Лукашенко обратился за помощью к миру
Фото: ТАСС
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, направил лидерам 32 стран открытое письмо с призывом поддержать проведение "свободных и честных" выборов президента в Белоруссии. Об этом сообщает РБК.
В письме Цепкало отметил, что последние 26 лет Белоруссией правит один и тот же человек, который установил режим автократии и игнорирует базовые ценности демократического общества.

"В стране нет свободы слова, нет свободных выборов и в целом нет гарантий соблюдения основных прав человека", — написал политик.

От имени белорусского народа Цепкало попросил поддержки у мировых лидеров в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов в ходе выборов главы государства.
Целью белорусской оппозиции Цепкало назвал победу Светланы Тихановской — единого кандидата от оппозиционных сил, борьбу с махинациями в ходе голосования, а также освобождение всех политических заключенных. В случае победы Тихановской, как утверждает политик, планируется в период от трех до шести месяцев проведение новых президентских выборов, куда будут допущены кандидаты, которые сейчас находится в заключении.
Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Центризбирком страны отказалась регистрировать в качестве кандидатов на пост главы государства главных соперников Александра Лукашенко — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. После отказа в ряде крупных городов страны начались массовые протесты.
Еще до этого Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Цепкало в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного оппозиционера — Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.
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В мире , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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