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Миллионы людей по всему миру решили отказаться от говядины 

Lenta.ru 37 минут назад
Миллионы людей решили отказаться от говядины
Фото: Анатолий Рухадзе / ТАСС
Потребление мяса на душу населения может сократиться почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым большим снижением по крайней мере с 2000 года. Больше всего «просядет» говядина, миллионы людей по всему миру уже решили отказаться от нее. Об этом отпишет Bloomberg.
Доля говядины в общем объеме производства мяса явно снижается: с 39 процентов в 1961 году до 20 процентов в 2018 году. На это влияет снижение благосостояния, считают эксперты. Доля свинины не изменилась — 35 процентов. Весь рост пришелся на куриное мясо — с 11 до 34 процентов от общего производства.
Потребление говядины достигло своего пика еще в конце 1970-х годов, пишет издание. Выбросы от производства этого вида мяса примерно в 10 раз выше, чем от свинины или курицы. Снижение вреда для экологии будет иметь решающее значение в будущем, поскольку на сельское хозяйство приходится 18,5 процента от глобальных выбросов парниковых газов.
Ранее крупнейший ретейлер Walmart начал продавать искусственное мясо в двух тысячах своих магазинов по всей Америке. Аналитики компании «ЭФКО» прогнозируют, что 10 процентов мяса в мире в ближайшие 10 лет будет искусственным.
На фоне коронавируса в США мясо превратилось в еду для богатых. Из-за пандемии в стране снизились объемы переработки мяса, в продуктовых магазинах стали пустеть полки, а состоятельные люди начали покупать органическое мясо, которое значительно дороже.
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Комментарии 5
В мире , Эфко , Wal-Mart Stores , Bloomberg
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