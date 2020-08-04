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В Бразилии подсчитали экономию от удаленной работы чиновников 

Российская Газета 55 минут назад
Бразилия крупно сэкономила из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Правительство Бразилии сэкономило более 87 миллионов долларов (466,4 миллиона реалов) на удаленной работе чиновников, которых пандемия перевела на домашний режим. Об этом рассказали в министерстве экономики страны.

"Отсутствие трат на поездки, на билеты, на питание и электричество — ощутимо сократило административные расходы. Это касается периода с апреля по июнь месяц, когда все госслужащие выполняли свою работу находясь на изоляции", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Большая часть чиновников Бразилии — порядка 360 тысяч человек — все еще работают удаленно, остальные постепенно возвращаются в свои офисы.
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В мире , Минэкономразвития , РИА Новости , Бразилия
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