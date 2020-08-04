Бразилия крупно сэкономила из-за пандемии

"Отсутствие трат на поездки, на билеты, на питание и электричество — ощутимо сократило административные расходы. Это касается периода с апреля по июнь месяц, когда все госслужащие выполняли свою работу находясь на изоляции", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.