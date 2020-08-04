О «безальтернативной роли сильного государства в жизни нации» заявил 4 августа в Минске Александр Лукашенко , выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Белорусский лидер начал своё выступлении с констатации обилия военных конфликтов в мире. По его словам, Белоруссия стала «донором безопасности».

«Россия боится нас потерять, потому что без нас у неё не осталось союзников», — заявил Лукашенко.

«Россия будет нашим ближайшим союзником, — подчеркнул белорусский лидер. — Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнёрские — напрасно».