ЧП с самолетом ООН: на борту россияне

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Посольство России Мали сообщило, что в этой африканской стране совершил жёсткую посадку самолёт миссии ООН с россиянами на борту.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что погибших в результате происшествия нет.

«По предварительной информации, на борту находилось семь граждан России, всего летело 11 человек, погибших нет», — сказал представитель дипмиссии.

В посольстве добавили, что один из пассажиров — гражданин России — мог получить перелом ноги.

Ранее легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку под Калининградом.