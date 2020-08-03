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В Мали совершил жёсткую посадку самолёт ООН с россиянами на борту 

RT на русском и ещё 26 48 минут назад
ЧП с самолетом ООН: на борту россияне
Фото: РИА Новости
Посольство России в Мали сообщило, что в этой африканской стране совершил жёсткую посадку самолёт миссии ООН с россиянами на борту.
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что погибших в результате происшествия нет.

«По предварительной информации, на борту находилось семь граждан России, всего летело 11 человек, погибших нет», — сказал представитель дипмиссии.

В посольстве добавили, что один из пассажиров — гражданин России — мог получить перелом ноги.
Ранее легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку под Калининградом.
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В мире , Происшествия , ООН , Мали
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