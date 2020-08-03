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В ВОЗ рассказали о переболевших коронавирусом в мире 

RT на русском 1 час назад
В ВОЗ рассказали о переболевших коронавирусом в мире
Фото: Reuters
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове заявила, что менее 10% населения мира переболело коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше», — цитирует её «112 Украина».

Она отметила, что всемирная организация в натоящий момент изучает все исследования по тему устойчивости к коронавирусу.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.
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В мире , Майкл Райан , ВОЗ
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