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Мать Илона Маска рассказала о его тяжёлом детстве 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Мать Илона Маска рассказала о его детстве
Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В детстве американскому миллиардеру Илону Маску приходилось носить одежду из секонд-хенда и питаться фасолью. Мать основателя компании SpaceX после развода трудилась на нескольких работах, чтобы прокормить троих детей: Илона, Кимбала и Тоску.

Мои дети полюбили бутерброды с арахисовым маслом, а ещё я делала тушёную фасоль, это было очень недорого. Иногда я делала варёные бобы с рисом или просто с хлебом, это была и недорогая, и здоровая пища, — рассказала телеканалу РБК Мэй Маск.

По её словам, экономить приходилось не только на еде. Она сама стригла своих детей и себя, они не ходили ни в кино, ни в рестораны. Мэй работала моделью и вела частную практику диетолога. Она призналась, что ей с детьми приходилось бороться за нормальную жизнь. Во время её выступлений на подиуме дети иногда сидели в первом ряду, потому что их не с кем было оставить дома.
Сын Кимбал, ставший владельцем сети ресторанов The Kitchen, научился и полюбил готовить ещё в детстве, так как пока мать работала, ему приходилось кормить брата и сестру. По словам Мэй, её дети выросли по-настоящему самостоятельными людьми, хотя она когда-то хотела, чтобы они пошли по её стопам, стали диетологами и «завели себе практику в соседнем доме». Она подчеркнула, что в собственных детях ей нравится то, что они всё время готовы учиться и «делают что-то, что хорошо и для других людей».

Илон хотел изучать физику и заниматься бизнесом, Кимбал хотел заниматься бизнесом, а дочь хотела учиться кинематографии, потом она начала делать собственную платформу, Passion Flix: берёт романтические книжки и делает на их основе кино, — рассказала Мэй Маск.

Старшего сына Илона она не считает мечтателем, однако, по её словам, он с детства любил астрономию и читал книжки о планетах и космосе. Она призналась, что уже обсуждала с ним возможность переезда на Марс.

Возможно, мои внуки туда отправятся, а тогда я точно отправлюсь за ними, — подытожила мать Илона Маска.

Как писал NEWS.ru, Илон Маск вошёл в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes. Благодаря росту стоимости акций Tesla, состояние предпринимателя за день выросло на $5,1 млрд, или 7,35%, и достигло $74,2 млрд Акции подорожали более чем на 9% и по состоянию на 21 июля стоят $1668 за штуку. Первую строчку списка занял глава Amazon Джефф Безос, состояние которого выросло на $13 млрд, до $189 млрд На втором месте — Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) с $113,8 млрд, на третьем — Билл Гейтс (Microsoft), его состояние оценивается в $113,4 млрд, на четвёртом — Марк Цукерберг (Facebook) с состоянием в $90,3 млрд При этом в рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск находится в конце первой десятки, его состояние оценили в $68,7 млрд против $70,6 млрд 16 июля.
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Комментарии
В мире , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes , Bloomberg , РБК
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