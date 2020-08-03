Мать Илона Маска рассказала о его детстве

В детстве американскому миллиардеру Илону Маску приходилось носить одежду из секонд-хенда и питаться фасолью. Мать основателя компании SpaceX после развода трудилась на нескольких работах, чтобы прокормить троих детей: Илона, Кимбала и Тоску.

Мои дети полюбили бутерброды с арахисовым маслом, а ещё я делала тушёную фасоль, это было очень недорого. Иногда я делала варёные бобы с рисом или просто с хлебом, это была и недорогая, и здоровая пища, — рассказала телеканалу РБК Мэй Маск.

По её словам, экономить приходилось не только на еде. Она сама стригла своих детей и себя, они не ходили ни в кино, ни в рестораны. Мэй работала моделью и вела частную практику диетолога. Она призналась, что ей с детьми приходилось бороться за нормальную жизнь. Во время её выступлений на подиуме дети иногда сидели в первом ряду, потому что их не с кем было оставить дома.

Сын Кимбал, ставший владельцем сети ресторанов The Kitchen, научился и полюбил готовить ещё в детстве, так как пока мать работала, ему приходилось кормить брата и сестру. По словам Мэй, её дети выросли по-настоящему самостоятельными людьми, хотя она когда-то хотела, чтобы они пошли по её стопам, стали диетологами и «завели себе практику в соседнем доме». Она подчеркнула, что в собственных детях ей нравится то, что они всё время готовы учиться и «делают что-то, что хорошо и для других людей».

Илон хотел изучать физику и заниматься бизнесом, Кимбал хотел заниматься бизнесом, а дочь хотела учиться кинематографии, потом она начала делать собственную платформу, Passion Flix: берёт романтические книжки и делает на их основе кино, — рассказала Мэй Маск.

Старшего сына Илона она не считает мечтателем, однако, по её словам, он с детства любил астрономию и читал книжки о планетах и космосе. Она призналась, что уже обсуждала с ним возможность переезда на Марс.