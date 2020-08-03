Белорусский посол посетил МИД РФ

"Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко пригласил чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ Семашко для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений. Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России", — говорится в комментарии МИД.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.