Белорусский посол посетил МИД РФ

Посол Белоруссии Владимир Семашко в понедельник посетил МИД РФ для беседы с замминистра Андреем Руденко, обсудили ситуацию с задержанными россиянами, сообщили в российском дипведомстве.
"Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко пригласил чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ Семашко для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений. Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России", — говорится в комментарии МИД.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что россияне прибыли в санаторий "Белорусочка" под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии.