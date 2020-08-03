Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусского посла пригласили в МИД из-за задержания россиян под Минском 

РИА Новости 1 час назад
Белорусский посол посетил МИД РФ
Фото: РИА Новости
Посол Белоруссии Владимир Семашко в понедельник посетил МИД РФ для беседы с замминистра Андреем Руденко, обсудили ситуацию с задержанными россиянами, сообщили в российском дипведомстве.

"Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко пригласил чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ Семашко для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений. Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России", — говорится в комментарии МИД.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что россияне прибыли в санаторий "Белорусочка" под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
Последние новости
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова Рошаль назвал пандемию COVID-19 "репетицией биологической войны" Рошаль назвал пандемию COVID-19 "репетицией биологической войны" Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Комментарии
В мире , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Песков , Владимир Семашко , Андрей Руденко , Владимир Путин , МИД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
«Паразит, нахлебник и шантажист»: депутат ГД о Лукашенко
«Паразит, нахлебник и шантажист»: депутат ГД о Лукашенко
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
В России растет преступность среди мигрантов
00:50
В России растет преступность среди мигрантов
Происшествия Социология
Три главные ошибки Лукашенко
00:17
Три главные ошибки Лукашенко
В мире Статьи
В соборе Святой Софии в Турции развернули флаг «Талибана»
03:27
В соборе Святой Софии в Турции развернули флаг «Талибана»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение