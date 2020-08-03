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СМИ: Белоруссия стягивает войска к границе с Россией 

News.ru 26 минут назад
Белоруссия стягивает войска к границе с Россией
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Части и соединения белорусских начали покидать места постоянной дислокации и стягиваются к границе с РФ. Об этом сообщают местные жители.
По данным «МК», на трассе M-1 Минск — Москва были замечены колонны военной техники, движущиеся к российско-белорусской границе. Один из местных жителей опубликовал в Сети видео, на котором видно, как белорусские военные разворачивают палаточный городок у самой трассы.
Другие очевидцы заметили колонну бронетранспортёров, движущихся к границе с Россией. По словам экспертов, их появление в приграничных районах особенно заметно из-за того, что большая часть воинских подразделений белорусских сухопутных войск обычно дислоцируются на западе и севере страны.
Кроме того, местные жители отмечают, что с 29 июля по 3 августа в Минск и некоторые областные центры начали стягиваться дополнительные силы вооружённых сил и внутренних войск: колонны грузовиков и автобусов, сопровождаемые милицейскими машинами.
Активность военных на российско-белорусской границе связывают с опасениями властей по поводу «вторжения в страну российских наемников», которые якобы намерены спровоцировать массовые беспорядки в преддверии предстоящих президентских выборов, запланированных на 9 августа 2020 года. При этом белорусская оппозиция уверена в том, что власти используют возможную «российскую угрозу» лишь как предлог.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне, которых задержали на территории Белоруссии, направлялись в одно из государств Латинской Америки. Минск был транзитной точкой. Об этом заявил консул РФ в Минске Кирилл Плетнёв журналистам.
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В мире , Армия , Кирилл Плетнев , Минск , Москва
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