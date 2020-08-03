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В Азербайджане продлили жесткий карантин 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
В Азербайджане продлили жесткий карантин
Фото: РИА Новости
Власти Азербайджана до 31 августа продлили жесткий карантин в 13 городах и районах страны, включая столицу Баку. Об этом сообщил оперативный штаб при кабинете министров страны, передает ТАСС.

"До 00:00 31 августа будет применяться ужесточенный карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения предусматривают прекращение работы общественного транспорта по выходным. Останутся закрытыми крупные торговые центры и моллы, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Баку
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