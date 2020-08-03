Европу накрыла волна 40-градусной жары

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Волна аномальной жары распространилась по Европе, в ряде регионов температура приближается к 40ºC, пишет Daily Mail.

Так, в 14 городах Франции уже объявлен красный уровень опасности. В Париже, по прогнозам, воздух прогреется до 40 ºC. На востоке Франции засуха привела к пересыханию рек.

Испания также страдает от аномальной жары, которая вызвана потоком горячего воздуха из Африки. Десять автономных сообществ Испании находятся в состоянии повышенной готовности. RTVE сообщает, что о погодной опасности предупредили в Андалусии, Кастилии-Ла-Манча, Каталонии, Мадриде, Мурсии, Валенсии, а также на Балеарских островах, где температура превысит 40ºC.

В Риме температура достигла 39ºC. В самую жаркую часть дня власти запретили выходить на улицу пожилым людям и детям. Минздрав Италии объявил "красный" уровень погодной опасности в десяти городах.

В Нидерландах, где температура достигла 32ºC, людей предупредили о рисках распространения коронавируса из-за переполненных пляжей.

Аномально жаркая погода наблюдается также в ряде городов Великобритании, Германии, Швейцарии, Болгарии и Австрии.