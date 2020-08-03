Британия ограничила срок действия виз для россиян 

Посольство Великобритании России рассказало, что срок действия продленных в период ограничений по COVID-19 виз истекает 31 августа, и пояснили, что делать с такими визами тем, кто сейчас находится в стране.

«В связи с тем, что многие страны поэтапно снимают ограничения на перелеты, ранее продленные визы заканчивают действие 31 августа 2020 года. Если вы попадаете под эту категорию, то вам необходимо: покинуть Великобританию до 31 августа 2020 года или запросить продление срока вынужденного пребывания в Великобритании, если до сих пор нет возможности покинуть страну», — передает РИА «Новости» сообщение британской миссии.

Отмечается также, что это «менее релевантный для россиян вариант, учитывая все большее количество доступных рейсов».

«Если вы планируете оставаться в Великобритании после окончания действия уже продленной до 31 августа визы, вам необходимо заранее написать соответствующее заявление и оплатить визовый сбор», — пояснили в посольстве.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что при определенных условиях можно изменить тип визы на учебный или рабочий. В этом случае россияне могут начать учебу или выйти на работу параллельно с процессом рассмотрения вашего заявления.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.