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Британия ограничила срок действия виз для россиян 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Британия ограничила срок действия виз для россиян
Фото: РИА Новости
Посольство Великобритании в России рассказало, что срок действия продленных в период ограничений по COVID-19 виз истекает 31 августа, и пояснили, что делать с такими визами тем, кто сейчас находится в стране.

«В связи с тем, что многие страны поэтапно снимают ограничения на перелеты, ранее продленные визы заканчивают действие 31 августа 2020 года. Если вы попадаете под эту категорию, то вам необходимо: покинуть Великобританию до 31 августа 2020 года или запросить продление срока вынужденного пребывания в Великобритании, если до сих пор нет возможности покинуть страну», — передает РИА «Новости» сообщение британской миссии.

Отмечается также, что это «менее релевантный для россиян вариант, учитывая все большее количество доступных рейсов».

«Если вы планируете оставаться в Великобритании после окончания действия уже продленной до 31 августа визы, вам необходимо заранее написать соответствующее заявление и оплатить визовый сбор», — пояснили в посольстве.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что при определенных условиях можно изменить тип визы на учебный или рабочий. В этом случае россияне могут начать учебу или выйти на работу параллельно с процессом рассмотрения вашего заявления.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.
В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Также в списке желанных для россиян направлений российские путешественники называют ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд, Доминикану.
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Комментарии
В мире , Российский союз туриндустрии , РИА Новости , Великобритания
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