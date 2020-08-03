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В Японии впервые обнаружили COVID-19 у двух собак 

News.ru и ещё 7 1 час назад
В Японии впервые обнаружили COVID-19 у двух собак
Фото: globallookpress.com
В Японии зафиксировали первый случай, когда собака заразилась новой коронавирусной инфекцией.
Вирус обнаружили у двух собак, которые живут у разных хозяев. Владельцы животных заразились COVID-19, после чего их питомцев решили проверить в рамках специальной программы компании Anicom.
Эксперты нашли новое заболевание у животных. При этом самочувствие собак не ухудшилось, сообщило агентство Kyodo.
Ранее в штате Нью-Йорк умер семилетний пёс Бадди, ставший первой собакой с диагнозом COVID-19 в США. Как уточняется, немецкая овчарка боролась за жизнь в течение месяца. Первые симптомы затруднённого дыхания стали наблюдаться у Бадди в середине апреля 2020 года. В июне Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США зафиксировала у животного коронавирус.
Как писал NEWS.ru, молекулярные биологи считают, что коронавирусная инфекция может проникать в клетки млекопитающих. Они установили, что SARS-CoV-2 проникает в клетки лёгких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2, которые покрывают определённые типы клеток альвеол. Эти выросты играют важную роль в жизнедеятельности SARS, который является возбудителем атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , Минсельхоз , Япония
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