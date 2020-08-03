Дональд Трамп, собираясь вывести американские войска, упрекает Германию в несоблюдении договоренности с США относительно расходов на оборону. Этот аргумент можно понять, но, мстя Германии, президент США вредит собственным интересам.

Легко потерять терпение, когда говоришь с Германией, которая совершенно забыла об интересах безопасности. Несмотря на давние обещания и драматичным образом изменившуюся ситуацию в Европе, немецкое правительство в минувшие годы ничего не сделало для того, чтобы заполнить брешь между реальными военными расходами и договоренностями в рамках НАТО, согласно которым они должны составлять 2% от ВВП каждой страны — члена альянса.

Вместо этого Берлин, несмотря на сопротивление со стороны Америки и своих же европейских партнеров, упрямо продолжает участвовать в газопроводном проекте «Северный поток — 2», хотя это повышает геостратегическую зависимость континента от России. Все это вкупе с весьма условной боеготовностью бундесвера говорит об удивительной неспособности Германии признать, что угрозы в Европе выросли, — и противостоять им.

После нескольких лет критики из Вашингтона, которую в Берлине оставляли без внимания, Дональд Трамп решил действовать и объявил, что из Германии будут выведены почти 12 тысяч солдат армии США. Половина из них вернутся в Америку, а остальные будут переброшены в другие европейские страны, в первую очередь Италию и Бельгию. Президент обосновал решение упорным нежеланием немцев вносить вклад в боеспособность НАТО, выполняя договоренность о военных расходах на уровне 2% от ВВП.

Недовольство Трампа можно понять, но его аргумент не слишком-то убедителен. Ведь Бельгия, например, тратит в процентном отношении еще меньше средств, чем Германия, да и Рим не менее упорно, чем Берлин, отказывается повышать военные расходы. Таким образом, речь идет в меньшей степени о «верности принципам» Трампа, а в большей — о намерении наказать немецкое правительство.

Да и в целом едва ли можно сказать, что вывод американских войск имеет смысл. Он навредит интересам безопасности Европы, да и самих США, ведь сокращение военного присутствия американцев снизит сдерживающий эффект НАТО, например, по отношению к России. Кроме того, Германия — главный логистический хаб при переброске войск в Восточную Европу в случае нападения со стороны России.

К тому же решение Трампа дорого обойдется американским налогоплательщикам: ведь Германия играет важную роль в логистике и при переброске войск на Ближний Восток и в Африку. Главное командование войск в Африке располагается в Штутгарте и теперь его тоже придется перенести в другое место.

При этом значительную часть американских вооружений на территории Германии за последние два десятилетия модернизировали — это обошлось в миллиарды и миллиарды долларов. Так что бессмысленно, поддаваясь таким поистине детским капризам, тратить огромные деньги на создание новых военных баз.

Да, Германия в области безопасности действительно во многом действует безответственно, удобно устроившись за счет американцев. Но Германия не начнет действовать более ответственно оттого, что американцы иррационально выполнят требование «Янки, гоу хоум!», с которым выступают некоторые силы, десятилетиями помогающие Москве и стремящиеся снизить обороноспособность НАТО. Так что в вопросах безопасности правило «минус на минус дает плюс» не сработает.

Вывод войск США отражает серьезность конфликта Берлина и Вашингтона. Дональд Трамп сыграл при этом немаловажную роль, без конца предъявляя немцам претензии и демонстрируя свое недовольство политикой канцлера Ангелы Меркель.

В то же время федеральное правительство в последние годы действительно не делало никаких шагов навстречу Вашингтону, имея, однако, важные аргументы в свою пользу, в частности, в контексте военных расходов и строительства газопровода «Северный поток — 2».

Правящая коалиция тем самым нанесла большой вред национальным интересам Германии. Ведь она действует, игнорируя главное в германо-американских отношениях — а именно то, что речь идет об асимметричном соотношении сил. Германия попросту больше зависит от США в вопросах европейской безопасности, чем США от Германии. Поэтому «просто игнорировать» (интересы США) было плохой идеей.

Теперь Трамп решил отомстить, отчего проигравшими окажутся все. Вот такая трансатлантическая трагедия.