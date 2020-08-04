Меган Маркл обвинили в манипулировании принцем Гарри 

«Меган понимает, в чем слабые стороны мужа: он очень эмоционален, всегда бежит туда, куда мудрые люди и не стремятся попасть», — отметила Кэмпбелл. Он добавила, что принц Гарри всегда поступает согласно убеждениям супруги, которая уже «заставила» его покинуть семью.