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СМИ: папа Римский Бенедикт XVI серьезно заболел 

Газета.Ru и ещё 2 48 минут назад
СМИ: папа Римский Бенедикт XVI серьезно заболел
Фото: РИА Новости
Папа Римский на покое Бенедикт XVI серьезно заболел после посещения Германии в июне текущего года. Об этом информирует издание Passauer Neue Presse со ссылкой на его биографа, немецкого журналиста Питера Зеевальда.
Отмечается, что медики диагностировали у понтифика рожистое воспаление лица, он очень слаб. Об этом Зеевальд узнал, когда в субботу, 1 августа, представил в Риме посвященную Бенедикт XVI биографию.
Известно, что в июне папа навещал своего старшего брата 96-летнего священника Георга Ратцингера, который умер после тяжелой болезни.
По данным издания, понтифик уже составил духовное завещание, которое будет обнародовано после его смерти. Он желает быть захороненным в бывшей гробнице Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра.
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В мире , БЕНЕДИКТ XVI , Германия
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