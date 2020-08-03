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В США рассказали, в каком случае не потребуются санкции против России 

РИА Новости 15 минут назад
Санкции США против России не понадобятся, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы", заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
В статье для Washington Post О'Брайен перечислил многочисленные санкции, введенные против России администрацией Дональда Трампа.

"Ни один президент со времен (Рональда) Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений", — написал О'Брайен.

Россия ранее отвергала обвинения Запада в агрессии.
Говоря об областях потенциального сотрудничества США с Россией, О'Брайен отметил, что в ближайшие месяцы две страны могут провести диалог по противостоянию терроризму.

"И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы", — отметил О'Брайен.

Кроме того, по словам советника, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.
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Комментарии 4
В мире , Видео , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , МВД , Washington Post , Москва , США
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