Санкции США против России не понадобятся, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы", заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен

В статье для Washington Post О'Брайен перечислил многочисленные санкции, введенные против России администрацией Дональда Трампа

"Ни один президент со времен (Рональда) Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений", — написал О'Брайен.

Россия ранее отвергала обвинения Запада в агрессии.

Говоря об областях потенциального сотрудничества США с Россией, О'Брайен отметил, что в ближайшие месяцы две страны могут провести диалог по противостоянию терроризму.

"И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы", — отметил О'Брайен.

Кроме того, по словам советника, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.