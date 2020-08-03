Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали условие для снятия санкций с России 

Lenta.ru и ещё 4 38 минут назад
В санкциях США против России не будет необходимости, если Российская Федерация будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером Соединенным Штатам и Европе. Об этом написал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в своей статье для The Washington Post.
По его словам, президент США Дональд Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией. Он отметил, что ни один президент со времен Рональда Рейгана не решался на подобные шаги.
О'Брайен также считает, что, если Россия станет партерном США, то двусторонняя торговля между нашими странами расцветет. Советник президента добавил, что от новых отношений между двумя странами могли бы получить выгоду не только они сами, но и весь мир.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга сообщило, что Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией. Так, президент США не хочет, чтобы Россия обращалась с ним грубо. Как описал собеседник издания, лица, утверждающие, что у главы государства есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США и знает историю американо-российских отношений.
Последние новости
Россиянам запретили анонимно пополнять проездные и электронные кошельки Россиянам запретили анонимно пополнять проездные и электронные кошельки Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Москве десантники подрались с росгвардейцами
Комментарии 85
В мире , Видео , Латинская Америка , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Washington Post , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Заявление Байдена о Путине вызвало возмущение в РФ
Заявление Байдена о Путине вызвало возмущение в РФ
Запад отверг антироссийские намеки Минска
Запад отверг антироссийские намеки Минска
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение