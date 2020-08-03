Лукашенко в панике ищет объяснения

200 российских наемников вторглись в страну, многие задержаны. Вскоре выборы. Соперники или в тюрьме, или бежали в Россию . Остались только их три храбрых супруги.

Вот уже некоторое время между Россией и Белоруссией нарастает напряженность, и недавний инцидент может оказаться самым серьезным вызовом для все менее идиллических отношений между Москвой Минском . Что произошло? Вчера белорусский президент Александр Лукашенко призвал ввести чрезвычайное положение после того, как глава белорусской службы безопасности (организация, которая в Белоруссии по-прежнему называется КГБ) подтвердил задержание 32 «российских наемников», а точнее членов сомнительной российской частной военной компании Вагнера.

Лукашенко заявил, что требует немедленного и прозрачного расследования этого инцидента. Одновременно белорусские СМИ сообщают, что, вероятно, существует прямая связь между задержанными российскими наемниками и приближающимися президентскими выборами в Белоруссии (они запланированы на 9 августа, то есть, состоятся через десять дней).

«Если задержанные — российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — сказал Лукашенко на экстренном совещании Совбеза. «Не стоит делать скоропалительных выводов. Если россияне не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — также заявил белорусский президент, который надеется одержать убедительную победу на предстоящих выборах (хотя в этот раз у него появились серьезные конкуренты, из-за чего выборы теперь, вероятно, не будут только «протокольными», хотя допустить поражение Лукашенко все равно трудно).

Глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик сообщил Лукашенко о задержании бойцов из ЧВК Вагнера. Я напомню, что речь идет о достаточно засекреченной группе, которая воюет и ведет работу в нескольких странах, включая Сирию Ливию . В Кремле утверждают, что не имеют никакого отношения к наемникам Вагнера. Однако мало кто верит этим словам. Большинство предполагает, что наемники из группы Вагнера на самом деле являются полувоенными силами, которые Кремль в зависимости от собственных нужд направляет в районы боевых действий и операций и, прежде всего, туда, где Москва не хотела бы официально признавать свое присутствие (пример — текущий конфликт в Ливии).

Белорусское государственное информагентство «Белта» сообщило, что задержаны не менее 200 бойцов Вагнера. Также высказываются предположения о том, что этих наемников отправили в Белоруссию для «дестабилизации» страны накануне проведения там президентских выборов.

Все это весьма тяжкие обвинения, однако и сами выборы в Белоруссии, точнее предвыборный период, ознаменовался самыми разными потрясениями. Во-первых, некоторых из главных соперников Лукашенко (кстати, он руководит страной с еще с момента распада Советского Союза, и поэтому его прозвали «последним диктатором Европы») не так давно устранили, а точнее арестовали по разным обвинениям.

Одного из сильнейших противников Лукашенко, бизнесмена Валерия Цепкало, тоже почти арестовали, но он успел бежать после предъявления ему обвинений. Важно то, что бежал он в Россию, утверждая, что, по его предположениям, белорусский КГБ будет его преследовать, похитит его или сотворит «что похуже». Цепкало бежал с детьми в Россию и сказал, что, как только обстоятельства позволят, он планирует провести пресс-конференции в «России, на Украине , в Западной Европе и США ». На них он намеревается «рассказать об истинной природе белорусского режима». Факт в том, что в России он чувствует себя в безопасности и бежал он именно туда, а не в какую-нибудь другую страну (хотя, возможно, побег в РФ был проще с чисто технической точки зрения, поскольку российско-белорусская граница особо не охраняется). И этот факт, возможно, тоже кое-что говорит о российской роли во всей этой истории.

В Белоруссии Цепкало оставил свою супругу Веронику, чтобы она продолжила политическую борьбу и помогала в кампании другого соперника Лукашенко. Точнее речь идет о сопернице — Светлане Тихановской. Сейчас она, вероятно, является единственным серьезным конкурентом в президентской гонке, которому позволили в ней остаться. Правда, вопрос — на сколько. На самом деле сначала баллотировался ее супруг Сергей Тихановский, популярный белорусский блогер. Но Сергея власть уже «устранила». Его арестовали и посадили в тюрьму, а его супруга продолжила кампанию. Светлана, как и Валерий Цепкало, отправила двух своих детей за рубеж, так как боится за их безопасность.

Светлана Тихановская — преподаватель английского языка и переводчик. Сейчас она проводит кампанию, в которой ей помогают смелые женщины: уже упомянутая Вероника Цепкало, супруга бизнесмена Валерия, который бежал в Россию, и Мария Колесникова, супруга бывшего банкира Виктора Бабарико. А что с ним? Он оказался в тюрьме сразу после того, как стал кандидатом в президенты!

Итак, вместе объединились три женщины, которые вместе противостоят Лукашенко. Он доказал, что не намерен допускать, чтобы демократия в Белоруссии стала чем-то большим, чем пустой звук, и реагирует так же, как поступает любой режим при первых признаках угрозы, — репрессиями.

Почему Лукашенко так паникует? Ведь и белорусские и зарубежные опросы прогнозируют его более чем уверенную победу еще в первом круге. Почему он чувствует потребность устранить своих потенциальных соперников, если его победа почти гарантирована? Возможно, виной всему паранойя, а возможно, страх от того, что он может потерять или что у него впервые за 30 лет правления появилась какая-то конкуренция.

Так или иначе, но сейчас Лукашенко противостоят три женщины, причем очень смелые женщины, которые не уступили ни после угроз, ни после арестов их супругов или их бегства. Несколько дней назад международная правозащитная организация Amnesty International осудила действия в отношении этих женщин, заявив, что им угрожают сексуальным насилием и насильственным лишением родительских прав. Тихановская, которая ездит по стране и проводит митинги, подтвердила, что ей не раз поступали анонимные угрозы по телефону. Вероника Цепкало, в свою очередь, сказала, что власти объявили ей, что заберут у нее детей, поскольку она «плохая мать».

Но давайте вернемся к последней новости о задержании российских наемников в Белоруссии. Вчера вечером Москва подтвердила, что получила из Минска официальное сообщение об этом, и российские представители, которые прокомментировали ситуацию на данный момент, заявили о своей обеспокоенности. Владимир Джабаров , заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам и одновременно высокопоставленный сотрудник российской ФСБ , сказал, что не знает, о каком таком «российском заговоре» идет речь. По его словам, Россия никогда не строила планов о политической дестабилизации Белоруссии. И такой сценарий не рассматривался даже в теории, как отметил сенатор. «Белоруссия была и остается одним из наших ближайших союзников», — сказал Владимир Джабаров.

Алексей Кондратьев , российский сенатор, сказал: «Частные структуры ничего общего с государственной политикой не имеют». Таком образом, он выразил все ту же официальную российскую позицию, но трудно поверить, что пара сотен российских наемников «по личной инициативе» вели бы какую-то дестабилизирующую работу в Белоруссии, а Кремль ничего об этом не знал бы!

Что касается комментария Джабарова о тесном союзе России и Белоруссии, то все не совсем так. Не секрет, что в последнее время между Москвой и Минском возникают определенные «разногласия». На самом деле отношения осложнились с тех пор, как Лукашенко начал «заигрывать» с Соединенными Штатами, закупать американские энергоносители, принимать у себя Госсекретаря США Майка Помпео и спешно налаживать дипломатические и билатеральные отношения с Вашингтоном. Мы писали об этом уже неоднократно.

Не так давно стало понятно, что определенной эскалации напряженности между Россией и Белоруссией будет не избежать. Однако то, о чем сейчас пишут, звучит все-таки нереально (хотя это не означает, что это неправда). В частности, информагентство «Белта» передает (о задержанных наемниках): «Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари».

«Одежда в стиле милитари?» Звучит просто как российское «мини-вторжение». Однако, возможно, все это лишь совпадение? Что если члены группы Вагнера лишь воспользовались Белоруссией как перевалочным пунктом на пути в какую-то другую страну? Ведь у одного из задержанных найдена суданская валюта и суданская SIM-карта. Есть мнение, что, возможно, они направлялись в Африку с какой-то секретной миссией. Если так, то ситуация получается все равно странная. (Разве не известила бы российская сторона об этом заранее по своим каналам белорусский КГБ?)

Да, никто из оппозиционных кандидатов, а также их супруг, которые развернули мощную кампанию, не выглядят как «выбор Кремля». Более того, все они как будто одно большое подтверждение тому, что страну недавно посетили Болтон и Помпео. Или случилось невозможное, и Лукашенко досадил и Востоку, и Западу? А может, Москва подает какой-то зашифрованный сигнал? Или Лукашенко, которому не хватает хитрости, сам что-то придумал? Быть может, он зол на Россию, которая не выдает ему Цепкало? Вариантов масса, и пока слишком мало проверенной информации, чтобы выбрать один из них в качестве основного.

Но ясно одно. Члены группы Вагнера (если в Белоруссии вообще арестованы именно они) действуют не по собственной инициативе, что бы Кремль ни говорил. Наемники из этой ЧВК даже используют для подготовки военную базу российского Минобороны на юге России. Говорят, что именно там приблизительно в 2014 году, когда полыхнуло на Украине, эту группу создал бизнесмен Евгений Пригожин (его называют Поваром Путина). Однако он все отрицает и говорит, что не имеет с группой ничего общего.

Имя Пригожина зазвучало чаще в связи с войной в Сирии и, прежде всего, на севере Сирии. По некоторым данным, в боях там участвовали несколько сотен бойцов, которые напрямую подчиняются ему. Так кто же он, Евгений Пригожин? В бизнес-кругах России его прозвали Поваром Путина , поскольку его компании получили крупные контракты от Кремля на снабжение продовольствием.

Он уроженец Санкт-Петербурга и близкий друг российского президента Владимира Путина. У Пригожина несколько компаний, и некоторые из них попали в американский черный список из-за обвинений в том, что часть денег они направляли на «вмешательство в американские выборы». Его компания Concord Catering, которая работает в сфере выездного обслуживания и кейтеринга, получила огромные деньги от государства благодаря многочисленным контрактам, включая снабжение питанием школ и государственных компаний. В 2012 году был подписан контракт на обеспечение продовольствием российской армии на 1,2 миллиарда долларов США в год. Разные источники говорят о том, что параллельно Пригожин ведет «сомнительную» деятельность, ничего не опасаясь, так как ему покровительствует российский президент. И командование отрядом наемников якобы — одно из таких «направлений».

Что именно произошло в Белоруссии, нам, вероятно, только предстоит узнать. Возможно, этого не понимает даже сам Лукашенко, но он хочет знать и требует от Москвы немедленных объяснений происходящего. Однако его не удовлетворят слова о том, что «мы ближайшие союзники и бояться тебе нечего».