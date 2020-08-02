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Ливийская армия Хафтара обратилась к США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Ливийская армия Хафтара обратилась к США
Фото: РИА Новости
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара направила послание властям США, сообщают источники.
ЛНА настаивает «на международном контроле за сухопутными и морскими терминалами». По мнению ЛНА, это позволит «не допустить попадания оружия в руки Правительства национального согласия», а также помешает «переброске вооружений и техники» Турцией.
Армия Хафтара отказывается вести переговоры с Анкарой и требует «вывода наемников и милиций», передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Кроме того, ЛНА выступает против вхождения различных вооруженных группировок в состав госучреждений, как предлагает правительство в Триполи.
В субботу Хафтар заявил о готовности «противостоять турецкой интервенции». Он подчеркнул, что «турки оставались в Ливии в течение 300 лет», народ Ливии от них «не видел ничего, кроме зла». Хафтар заявил, что необходимо «изгнать колонизаторов».
Напомним, американские власти предупредили Хафтара о том, что могут ввести санкции против него «из-за отказа возобновить экспорт нефти».
Востоковед Григорий Лукьянов рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Григорий Лукьянов , ЦРУ , ИТАР-ТАСС , США , Турция
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