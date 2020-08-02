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Трамп прокомментировал приводнение Crew Dragon 

RT на русском 43 минуты назад
Трамп прокомментировал приводнение Crew Dragon
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал приводнение корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе.

«Здорово, когда астронавты NASA возвращаются на Землю после двухмесячной успешной миссии. Спасибо всем! Астронавты совершили первое за 45 лет приводнение. Очень волнующе!» — написал он в Twitter.

Американский космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США 2 августа в 21:48 мск. Аппарат приводнился в Мексиканском заливе.
30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём.
31 мая в 17:17 мск Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.
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В мире , Дональд Трамп , SpaceX , NASA
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