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Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана» в Белоруссии 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана» в стране
Фото: РИА Новости
Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам.
Ранее ЦИК не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, он оспорил решение в Верховном суде, но тот не удовлетворил жалобу.

"На самом деле нужно понимать о том, что "майдан" провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит. Лукашенко этой возможности людей лишает", — сказал он.

На прошлой неделе стало известно о срочном отъезде Цепкало в Москву. Его жена пока остается в Белоруссии. Сам политик рассказал РИА Новости, что пока не собирается возвращаться, опасаясь ареста. Сегодня, в воскресенье, он прибыл на Украину.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.
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В мире , Александр Лукашенко , Центризбирком России , РИА Новости
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