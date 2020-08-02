Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мире выявили 262 тысячи новых случаев коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
В мире выявили 262 тысячи новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 262 тысячи и превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 17 660 523, скончались 680 894 пациента с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 262 929 новых случаев заражения COVID-19 и 5 851 летальный исход.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
Последние новости
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия "Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Путь в один конец
Путь в один конец
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Видео
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии на МКАД
00:36
Опубликовано видео с места аварии на МКАД
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение