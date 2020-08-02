В мире выявили 262 тысячи новых случаев коронавируса 

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Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 262 тысячи и превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 17 660 523, скончались 680 894 пациента с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 262 929 новых случаев заражения COVID-19 и 5 851 летальный исход.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.