Премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста 

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж, сообщает сайт правительства страны.

Политик сочеталась браком с футболистом Маркусом Райкконеном, с которым встречается 16 лет. У пары растет дочь, ей уже два с половиной года. Свадьба прошла в резиденции главы правительства, приглашены были родные и друзья молодоженов.

Марин занимает пост премьер-министра с декабря прошлого года. Она стала третьей женщиной на этом посту, а также самым молодым премьером не только в Финляндии, но и во всем мире. Из 19 министров в ее кабинете 12 — женщины, также женщинами являются четверо из пяти глав крупнейших партий в стране.

Эстонский министр внутренних дел и представитель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме вскоре после назначения нового финского правительства назвал его «правительством кухарок». Он объяснил, что таким образом процитировал Ленина, указывая на левые взгляды Марин и ее соратников.