Депутата обвинили в изнасиловании

Депутат британского парламента от Консервативной партии был арестован по подозрению в изнасиловании. По данным следствия, пострадавшая — 20-летняя бывшая сотрудница офиса парламентария. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Однако позднее политика освободили из-под стражи под залог до конца августа.

По заявлению полиции, речь идёт об обвинениях, касающихся четырёх отдельных эпизодов, которые якобы имели место в период с июля 2019 года по январь 2020 года. Имя подозреваемого не называется. Из подробностей сообщается, что ему 50 лет.

В Консервативной партии назвали обвинение в адрес депутата «серьёзным». Исключать подозреваемого в сексуальном насилии парламентария из политического объединения на время следствия в партии пока не собираются.