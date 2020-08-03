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Депутата британского парламента обвинили в изнасиловании 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Депутата обвинили в изнасиловании
Фото: ТАСС
Депутат британского парламента от Консервативной партии был арестован по подозрению в изнасиловании. По данным следствия, пострадавшая — 20-летняя бывшая сотрудница офиса парламентария. Об этом сообщает газета The Sunday Times.
Однако позднее политика освободили из-под стражи под залог до конца августа.
По заявлению полиции, речь идёт об обвинениях, касающихся четырёх отдельных эпизодов, которые якобы имели место в период с июля 2019 года по январь 2020 года. Имя подозреваемого не называется. Из подробностей сообщается, что ему 50 лет.
В Консервативной партии назвали обвинение в адрес депутата «серьёзным». Исключать подозреваемого в сексуальном насилии парламентария из политического объединения на время следствия в партии пока не собираются.
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В мире , Европа , Изнасилование , Парламент Великобритании , Консервативная партия
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