Россию просят обуздать Турцию

Россия вырабатывает свой подход к ситуации в Восточном Средиземноморье. С просьбой остановить экспансию Турции в этом регионе к Кремлю обратились власти Кипра , которые добиваются того, чтобы турецкое правительство прекратило разведку газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) острова. В экспертной среде считают, что у российской стороны мало рычагов влияния на ситуацию и что она, скорее, склонна поддерживать Анкару

О том, что Москва могла бы разрешить ситуацию в Восточном Средиземноморье, президенту РФ Владимиру Путину в телефонном разговоре заявил его кипрский коллега Никос Анастасиадис , который уверен: российская сторона способна убедить Анкару прекратить разведку газа в ИЭЗ Республики Кипр. Как сообщил официальный представитель правительства островного государства в ранге министра Кириакос Кушос, Анастасиадис проинформировал Путина как о распространённом турецким руководством уведомлении для морских судов о том, что турки собираются проводить разведку газа в кипрской ИЭЗ вплоть до 2 августа, так и о нарушении этой зоны исследовательским судном «Барбадос», которое специализируется на сейсморазведке.

Такие действия, подчеркнул Анастасиадис, усиливают и без того напряжённую ситуацию и не способствуют созданию хорошего климата для продолжения переговоров о всеобъемлющем решении кипрской проблемы, которое, как подчеркнул президент, является нашей приоритетной задачей, — сообщил Кушос.

По кипрским оценкам, Анкара претендует на 44% ИЭЗ Республики Кипр, что «явным образом затрагивает права турко-кипрской общины», которые базируются на решениях греко-кипрской стороны.

Кипр и Греция ранее в одностороннем порядке определили судьбу месторождения «Афродита», находящегося вблизи кипрских берегов, однако предложили перечислить около трети выручки от продажи газа, который будут добывать на кипрском шельфе, на целевой депозитный счёт, предназначенный для турок-киприотов. Такая ситуация не устроила Анкару, которая объявила о собственных работах в ИЭЗ Кипра. Однако это не единственная причина. Продвигаемый Кипром, Грецией и теперь ещё Израилем проект Средиземноморского газопровода (EastMed) входит в прямое противоречие с проектом «Турецкий поток», в котором важной стороной является и Россия. Теперь, очевидно, руководство в Кремле будет вынуждено адаптироваться в условиях обострившегося экономического конфликта в Восточном Средиземноморье, который то и дело подогревается заявлениями сторон о готовности использовать военную силу.

Интриги добавляет то, что Кипр пытается задействовать в том числе свои оборонные связи с Россией. Так, посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий обсудил накануне с министром обороны островного государства Хараламбосом Петридисом положение в регионе и вопросы двустороннего партнёрства.

Господин Петридис имел возможность обсудить с господином Осадчим развитие событий в Восточном Средиземноморье и проинформировать его об агрессивных действиях Турции в исключительной экономической зоне Кипра, — говорится в сообщении кипрского оборонного ведомства.

В действительности позиции Москвы и Никосии не так близки, учитывая тенденцию на сближение между островным государством и США, которые умело используют его заинтересованность в международной помощи как инструмент давления на Турцию и отслеживания незаконных финансовых потоков из России, в прошлом нередко проходивших через остров.

Однако в экспертной среде полагают, что у российской стороны не так много рычагов давления на стороны. Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов заявил NEWS.ru, что Москве не следовало бы выступать посредницей: у конфликта слишком много факторов, на которые Кремль имеет слабое влияние.

Максимум, что Россия может сделать — принять участие в международных инициативах, например, в рамках ООН.

Тимур Ахметов, эксперт Российского совета по международным делам

О том, на чьей стороне находится Москва, свидетельствует её позиция по кипрскому урегулированию, говорит эксперт. Россия выступает за переговорный процесс в турецкой интерпретации, а значит, поддерживает Турцию, заключает Ахметов.