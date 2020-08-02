Лукашенко разоблачили 

Журналисты издания Regnum разоблачили главу Белоруссии Александра Лукашенко . Они пришли к выводу, что действующий президент арестовал 33 россиян, сделав их заложниками своих политических пиар-игрищ накануне выборов.

Издание опубликовало электронные авиабилеты всех задержанных россиян. Они разбивают аргументацию официального Минска и свидетельствуют, что задержанные планировали вылететь из Минска в Стамбул , а не устраивать переворот в Белоруссии.

Кроме того, каждый желающий может зайти на сайт Турецких авиалиний и увидеть билеты, подтверждающие обратный вылет 33 пассажиров из Стамбула.

«Россияне явно ехали транзитом через Белоруссию. Этот факт неоспорим. Зачем Минску понадобилось устраивать такой цирк накануне президентских выборов? Ответ очевиден: найти несуществующего врага, всех напугать — и Запад, и народ — и под предлогом мнимой угрозы подавить недовольных и сохранить власть», — приходит к выводу издание.

Журналисты считают, что провокация с задержанием сразу 33 граждан страны-союзника доказывает, что дела предвыборной кампании Лукашенко плохи.

Накануне выборов страна погрузилась в паранойю: кандидатов в президентов арестовывают, транзитные пассажиры предстают путчистами и «террористами», Лукашенко пугает Майданом одних людей и Россией других, и грозит выдать россиян Украине.

«Какие еще сюрпризы готовит белорусскому народу власть — войска в города введет? Оккупацию устроит? На штыках будет сидеть? Происходящее является свидетельством полного отсутствия позитивной повестки у нынешнего президента для граждан своей страны… Судьба Януковича, скорее всего, так Лукашенко ничему и не научила», — заключают эксперты.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании. Белорусские силовики подозревают их в намерении дестабилизировать республику. Они возбудили дело о подготовке массовых беспорядков и терактов. Москва назвала эти заявления одиозными и не выдерживающими никакой критики.