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Власти объяснили, что за странные посылки из Китая получали жители США 

Газета.Ru 47 минут назад
Раскрыта тайна пугающих посылок из Китая
Фото: © EPA-EFE/MARYLAND DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Министерство сельского хозяйства США заявило, что в посылках из Китая, которые получали жители разных штатов, находились семена мяты, розмарина, лаванды, гибискуса и розы, пишет Business Insider.
Представители ведомства отметили, что в посылках не было обнаружено опасных растений.
Власти добавили, что таким образом продавцы могли накручивать себе рейтинг, ожидая положительных отзывов от покупателей.
Ранее американцы в разных штатах начали получать посылки с семенами из Китая, хотя их не заказывали. Власти попросили не вскрывать пакеты и передать содержимое на экспертизу.
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