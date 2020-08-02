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Раскрыта тайна пугающих посылок из Китая 

Майк Габриелян 28 минут назад
Раскрыта тайна пугающих посылок из Китая
Фото: © EPA-EFE/MARYLAND DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Американское министерство сельского хозяйства (USDA) выяснило, что за таинственные семена находились в посылках, которые некоторые американцы, не заказывая, неожиданно получили из Китая в конце июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Семена прибыли в США в посылках с китайскими этикетками и вызвали панику у получателей. Власти попросили граждан не производить никаких манипуляций с семенами, а сдать их на проверку. Появились слухи, что они могут быть опасны для природы США и даже являются частью необычной атаки со стороны КНР.
После экспертизы выяснилось, что тревога была напрасной.

«Мы идентифицировали 14 видов различных сортов семян. Они включали мяту, шалфей, капусту, розу, вьюнок, розмарин, лаванду» — заявил официальный представитель министерства Усама Эль-Лисси.

В минсельхозе США предположили, что посылки имеют отношение к мошенничеству с отзывами в интернет-магазинах. Люди получают товары, которые не заказывали, а продавец публикует от их имени поддельные положительные отзывы в свой адрес.
Американские чиновники отметили, что никто из тех, кто получил неожиданную посылку, не сообщил, что рискнул посадить подозрительные семяна.
Ранее «Рамблер» сообщал, что власти штатов Вирджиния, Вашингтон и Юта призвали при получении зерен обращаться в полицию. При этом российский биолог по фото понял, что в посылках — обычные семена растений.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
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В мире , Минсельхоз , Китай
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