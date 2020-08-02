«Туристов из России здесь не ждут»

Швейцария уточнила, на каких условиях готова принимать россиян. Ясность внесли в посольстве этой страны в Москве , сообщает ТАСС.

Главное пояснение: туристов из России в Швейцарии не ждут. В дипведомстве объяснили это тем, что «Россия входит в группу стран с высоким риском» по коронавирусу. Приезжать в страну смогут только россияне, обладающие видом на жительство в Швейцарии. Им по прилете придется пройти обязательный десятидневный карантин.

Ранее российский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Но речь о том, что это касается только обладателей вида на жительство, тогда не шла. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.