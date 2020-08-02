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В посольстве Швейцарии уточнили, что туристов из России не ждут 

BFM.RU 2 часа назад
«Туристов из России здесь не ждут»
Фото: РИА Новости
Швейцария уточнила, на каких условиях готова принимать россиян. Ясность внесли в посольстве этой страны в Москве, сообщает ТАСС.
Главное пояснение: туристов из России в Швейцарии не ждут. В дипведомстве объяснили это тем, что «Россия входит в группу стран с высоким риском» по коронавирусу. Приезжать в страну смогут только россияне, обладающие видом на жительство в Швейцарии. Им по прилете придется пройти обязательный десятидневный карантин.
Ранее российский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Но речь о том, что это касается только обладателей вида на жительство, тогда не шла. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Москва , Швейцария
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