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В посольстве Швейцарии не ждут туристов из России 

Майк Габриелян 32 минуты назад
В Швейцарии заявили, что российские туристы не смогут посетить страну. Въезд для них закрыт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Конфедерации.

«Пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока закрыт», — заявили дипломаты.

Они отметили, что Россия входит в группу стран с высоким риском, поэтому приехавшим придется пройти обязательный десятидневный карантин по месту жительства.
Накануне «Рамблер» сообщал, что Швейцария стала четвертой страной, с которой Россия возобновляет авиасообщение. С 15 августа рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.
В мире , Видео , Швейцария
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