Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красный лук стал причиной вспышки сальмонеллеза в США 

Российская Газета и ещё 4 11 минут назад
Красный лук стал причиной вспышки сальмонеллеза
Фото: ТАСС
Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в более чем 30 штатах США. Об этом сообщает американское управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов.
В качестве возможного источника инфекции специалисты называют красный лук, выращиваемый компанией из Калифорнии, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CBS. Из-за риска перекрестного заражения производитель отзывает из продажи все сорта своего лука, которые могли храниться рядом с зараженным сальмонеллами красным луком.
На данный момент в Соединенных Штатах 396 случаев заражения сальмонеллезом, 60 человек находятся в больницах. Вспышка кишечной инфекции зарегистрирована и в Канаде. Предполагается, что она может быть связана с США.
По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме, однако связанное с болезнью обезвоживание может представлять угрозу для жизни детей и пожилых пациентов.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
Российская Газета: последние новости
Трамп допустил перенос президентских выборов в США Трамп допустил перенос президентских выборов в США Кучма покинул контактную группу по Донбассу Кучма покинул контактную группу по Донбассу Премьер-министр Финляндии вышла замуж Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Комментарии
В мире , ИТАР-ТАСС , CBS , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь в один конец
Путь в один конец
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение