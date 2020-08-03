Красный лук стал причиной вспышки сальмонеллеза

Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в более чем 30 штатах США. Об этом сообщает американское управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

В качестве возможного источника инфекции специалисты называют красный лук, выращиваемый компанией из Калифорнии, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CBS. Из-за риска перекрестного заражения производитель отзывает из продажи все сорта своего лука, которые могли храниться рядом с зараженным сальмонеллами красным луком.

На данный момент в Соединенных Штатах 396 случаев заражения сальмонеллезом, 60 человек находятся в больницах. Вспышка кишечной инфекции зарегистрирована и в Канаде. Предполагается, что она может быть связана с США.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме, однако связанное с болезнью обезвоживание может представлять угрозу для жизни детей и пожилых пациентов.