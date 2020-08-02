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Бывший президент Украины предложил привлечь США для решения проблем в Донбассе 

Свободная пресса и ещё 2 51 минуту назад
На Украине предложили США решить проблемы в Донбассе
Фото: Reuters
Экс-глава «незалежной», руководитель делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил привлечь Соединенные Штаты к урегулированию ситуации в Донбассе. Он считает, что это необходимо сделать, если в ходе нынешних переговоров при посредничестве ОБСЕ возникнет патовая ситуация.

«Правда, там выборы на носу, коронавирус, много разных проблем. Я говорю о перспективе», — заявил Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Также политик отметил, что «невозможно добиться мира, если ни с кем не вести переговоры».
Кроме того экс-президент Украине подверг критике позицию России о необходимости предоставить особый статус республикам Донбасса согласно минские договоренности.

«Но там написано так, что мы и сами не понимаем, о чем идет речь», — добавил Кравчук.

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В мире , Украина , Леонид Кравчук , ОБСЕ , США
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