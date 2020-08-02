Трампа раскритиковали за отношения с Россией

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В материале, который был опубликован в газете The Washington Post указывается, что президент США Дональд Трамп подрывает внешнюю политику страны. Кроме того, глава государства не осуществляет последовательную внешнюю политику по отношению к России

Издание ссылается на бывшего сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга.

По словам собеседника издания, разногласия между американским лидером и представителями его администрации насчет России "маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве".

Он отметил, что американский лидер не придерживается последовательной политики. Из-за этого многие эксперты называют работу нынешней администрации по данному направлению «тактическими ответами» на действия Москвы, пояснил чиновник.