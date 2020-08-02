Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США объяснили отношения Трампа с Москвой 

News.ru и ещё 9 19 минут назад
Объяснены отношения Трампа с Россией
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп не проводит последовательную внешнюю политику по отношению к России. Данное обстоятельство объясняется отсутствием у него стратегического подхода к ведению дел с Москвой.
Об этом говорится в статье, опубликованной газетой The Washington Post. Источник издания, прежде занимавший высокий пост в администрации Белого дома, отметил, что Трамп «не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась».
Также собеседник издания подчеркнул, что почитатели Трампа «думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» и осведомлен об истории американо-российских отношений. Однако нынешний хозяин Белого дома подрывает внешнюю политику страны.
Его разногласия с представителями администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве, отмечается в статье.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уроженец Украины подполковник Александр Виндман, который давал показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте, рассказал, что ушёл со службы. Причиной стала травма сослуживцев. Он уверен, что из-за выступления на суде лишился возможности получить звание полковника.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
News.ru: последние новости
СМИ: Прилепин считает, что Китай замешан в задержании россиян в Белоруссии СМИ: Прилепин считает, что Китай замешан в задержании россиян в Белоруссии Лукашенко призвал силовиков аккуратно обращаться с задержанными россиянами Лукашенко призвал силовиков аккуратно обращаться с задержанными россиянами В российском консульстве в Иране хотели устроить теракт В российском консульстве в Иране хотели устроить теракт
Комментарии 14
В мире , Политика , США , Дональд Трамп , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У пенсионерки украли $100 тысяч в Москве
У пенсионерки украли $100 тысяч в Москве
Бывший командующий ВДВ рассказал об изменении образа десантника
Бывший командующий ВДВ рассказал об изменении образа десантника
Поклонская собралась ехать в Крым со спецназом
Поклонская собралась ехать в Крым со спецназом
В США провели ДНК-исследование о рабстве
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение