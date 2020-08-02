Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объяснена тайна сотен посылок из Китая с семенами 

Lenta.ru 31 минуту назад
Объяснена тайна сотен посылок из Китая с семенами
Фото: Twitter
Министерство сельского хозяйства США объяснило тайну получения сотнями людей из четырех стран — США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании — посылок из Китая с семенами. Об этом пишет The Business Insider.
Проанализировав содержимое различных посылок, эксперты пришли к выводу, что это семена не опасных для жизни растений. В частности, речь идет о капусте, горчице, вьюнках, розах, мяте, розмарине, лаванде. До этого агрономы высказывали подозрение, что жителям прислали зерна вредных культур, и призывали не трогать полученные семена, держать их подальше от детей и домашних животных.
По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов для накрутки рейтингов. Согласно их схеме, подставной покупатель заказывает товар и указывает фальшивый адрес за пределами Китая, получая код отслеживания, а после получения ничего не подозревающим адресатом посылки пишет положительный отзыв. Как правило, владельцы интернет-магазинов отправляют вместо реального товара что-то ненужное и недорогое, например, семена.
В почтовой службе КНР в свою очередь заявили, что готовы сотрудничать по этому вопросу с американскими властями, и попросили переслать им обратно подозрительные посылки, чтобы вычислить отправителей.
Ранее жители разных стран получили по почте пакетики с таинственными семенами из Китая. В небольших прозрачных пакетах люди находили черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковке посылок было указано, что внутри игрушки или бижутерия.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Последние новости
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия открыла границу с Абхазией Россия открыла границу с Абхазией
Комментарии 1
В мире , Канада , Китай , Новая Зеландия , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
Изменила с лучшим другом: россиянин убил жену
Изменила с лучшим другом: россиянин убил жену
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение