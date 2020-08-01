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Трамп указал на важность скорейшего решения проблемы неравенства в сфере доходов в США 

ТАСС 1 час назад
Трамп отметил большую разницу доходов американцев
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп указал в субботу на необходимость скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев на фоне распространения коронавируса.
На своей странице в "Твиттере" он разместил сообщение портала "Бизнес инсайдер" (Business Insider):

"В то время как 40 млн американцев подали заявки на пособие по безработице во время пандемии нового коронавируса, чистая стоимость активов миллиардеров увеличилась на полтриллиона долларов".

"Я согласен с этим. Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время!" — прокомментировал запись глава государства.

Ранее неправительственная организация Institute for Policy Studies ("Институт политических исследований") сообщила о том, что некоторые американские миллиардеры, в том числе Джефф Безос и Илон Маск, значительно увеличили свое состояние в последние месяцы, несмотря на распространение коронавируса, которое нанесло серьезный экономический ущерб. Исследователи отметили, что "в период с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года состояние 34 из 170 богатейших миллиардеров США увеличилось на десятки миллионов долларов". В докладе констатируется, что восемь из этих лиц стали богаче "более чем на 1 млрд долларов".
В данный список вошли глава корпорации Amazon ("Амазон") Джефф Безос, его бывшая супруга Маккензи Безос, создатель сервиса Zoom ("Зум") Эрик Юань и бывший руководитель Microsoft ("Майкрософт") Стив Балмер. Кроме того, в перечень включен глава компаний Tesla ("Тесла") и SpaceX ("Спейс-экс") Илон Маск, а также бизнесмены Джон Альберт Собрато, Джошуа Харрис и Рокко Коммиссо.
В Institute for Policy Studies подчеркивают, что значительная часть американцев сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Эти проблемы обострились в период вызванного пандемией экономического кризиса. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 153,6 тысячи человек.
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Комментарии
В мире , Стив Балмер , Джефф Безос , Джон Альберт , Илон Маск , Дональд Трамп , Amazon , SpaceX , Microsoft , Институт политических исследований , США
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