Трамп отметил большую разницу доходов американцев

Президент США Дональд Трамп указал в субботу на необходимость скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев на фоне распространения коронавируса.

На своей странице в "Твиттере" он разместил сообщение портала "Бизнес инсайдер" (Business Insider):

"В то время как 40 млн американцев подали заявки на пособие по безработице во время пандемии нового коронавируса, чистая стоимость активов миллиардеров увеличилась на полтриллиона долларов".

"Я согласен с этим. Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время!" — прокомментировал запись глава государства.

Ранее неправительственная организация Institute for Policy Studies (" Институт политических исследований ") сообщила о том, что некоторые американские миллиардеры, в том числе Джефф Безос Илон Маск , значительно увеличили свое состояние в последние месяцы, несмотря на распространение коронавируса, которое нанесло серьезный экономический ущерб. Исследователи отметили, что "в период с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года состояние 34 из 170 богатейших миллиардеров США увеличилось на десятки миллионов долларов". В докладе констатируется, что восемь из этих лиц стали богаче "более чем на 1 млрд долларов".

В Institute for Policy Studies подчеркивают, что значительная часть американцев сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Эти проблемы обострились в период вызванного пандемией экономического кризиса. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 153,6 тысячи человек.