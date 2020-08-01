Трамп объявил ЧС во Флориде

Американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида в связи с приближением урагана « Исаиас» (Isaias), Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией», — сообщили в пресс-службе.
Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на восточном побережье региона из-за урагана «Исаиас».