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Трамп объявил ЧС во Флориде в связи с ураганом « Исаиас» 

RT на русском 1 час назад
Трамп объявил ЧС во Флориде
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида в связи с приближением урагана « Исаиас» (Isaias), Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией», — сообщили в пресс-службе.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на восточном побережье региона из-за урагана «Исаиас».
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В мире , Дональд Трамп , Рон Десантис , Администрация США , РИА Новости
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