Армения обвинила Турцию в конфликте с Азербайджаном

«То, что происходило после 12 июля (начало конфликта), направлено на экспорт этой дестабилизирующей политики на Южный Кавказ, что для нас неприемлемо чему мы противостоим всеми возможными способами. Мы используем весь доступный инструментарий, активируя все национальные и международные форматы», — сказал Мнацаканян.