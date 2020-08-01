В деле Мн17 обнаружили вину Украины

Всемирный фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) выяснит, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, что привело к катастрофе малазийского лайнера МН-17 в 2014 году. Эксперты предполагают, что это было сделано из-за жадности: Киев получал деньги за пролёты иностранных пассажирских самолётов над зоной конфликта.

Об этом в интервью МК рассказал член Всемирного фонда безопасности полетов Сергей Мельниченко . Он отметил, что главный вопрос — почему небо над Донбассом было открыто для гражданских самолетов.

«Это первый и самый главный вопрос. Наше Международное консультативно-аналитическое агентстве «Безопасность полетов», которое я возглавляю, сразу же после катастрофы МН-17 поставило именно этот вопрос. Но тогда никто на него не хотел искать ответа. Все сразу же кинулись искать виновного», — заявил Сергей Мельниченко.

Эксперт отметил, что важно, чтобы аналогичные случаи не повторялись.

По его словам, расследование Запада, касающееся катастрофы Боинга, было поставлено с ног на голову:

«В данной ситуации было все сделано с точностью до наоборот. Сначала назначили виноватого. А потом начали проводить расследование…».

Теперь Всемирный фонд безопасности полетов намерен разобраться и назвать истинную причину, приведшую к трагедии. К этому мнению должен прислушаться суд.

Мельниченко считает, что Киев не закрыл небо по экономическим соображениям.

«Чем это можно объяснить? Я думаю, жадностью… Высоты до шести километров от поверхности земли для полетов были закрыты. А на наиболее выгодных для гражданской авиации эшелонах полета — порядка 10 км и выше — закрывать не стали в надежде на то, что туда огневые средства не достанут. Ведь за каждый такой пролет любое государство, включая Украину, получает немалые деньги от тех авиакомпаний, которые используют его воздушное пространство. Денежки с неба капали, и они решили: пусть и дальше капают», — пояснил специалист.

По его словам, когда МН-17 был сбит, никто не вспомнил о вопиющей халатности европейских и украинских авиационных властей. Вместо этого виновной сразу сделали Россию. И это стало исключительно политическим решением.

Всемирный фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) существует более 70 лет. Организация имеет большой авторитет и объединяет пилотов, диспетчеров, других специалистов авиационной отрасли практически из всех стран. Это — некоммерческий фонд, который существует на членские взносы как различных компаний и фирм, входящий в него, так и отдельных его представителей.