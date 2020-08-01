В деле Мн17 обнаружили вину Украины

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всемирный фонд безопасности полетов выяснит, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом 

Майк Габриелян 26 минут назад
Всемирный фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) выяснит, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, что привело к катастрофе малазийского лайнера МН-17 в 2014 году. Эксперты предполагают, что это было сделано из-за жадности: Киев получал деньги за пролёты иностранных пассажирских самолётов над зоной конфликта.
Об этом в интервью МК рассказал член Всемирного фонда безопасности полетов Сергей Мельниченко. Он отметил, что главный вопрос — почему небо над Донбассом было открыто для гражданских самолетов.

«Это первый и самый главный вопрос. Наше Международное консультативно-аналитическое агентстве «Безопасность полетов», которое я возглавляю, сразу же после катастрофы МН-17 поставило именно этот вопрос. Но тогда никто на него не хотел искать ответа. Все сразу же кинулись искать виновного», — заявил Сергей Мельниченко.

Эксперт отметил, что важно, чтобы аналогичные случаи не повторялись.
По его словам, расследование Запада, касающееся катастрофы Боинга, было поставлено с ног на голову:

«В данной ситуации было все сделано с точностью до наоборот. Сначала назначили виноватого. А потом начали проводить расследование…».

Теперь Всемирный фонд безопасности полетов намерен разобраться и назвать истинную причину, приведшую к трагедии. К этому мнению должен прислушаться суд.
Мельниченко считает, что Киев не закрыл небо по экономическим соображениям.

«Чем это можно объяснить? Я думаю, жадностью… Высоты до шести километров от поверхности земли для полетов были закрыты. А на наиболее выгодных для гражданской авиации эшелонах полета — порядка 10 км и выше — закрывать не стали в надежде на то, что туда огневые средства не достанут. Ведь за каждый такой пролет любое государство, включая Украину, получает немалые деньги от тех авиакомпаний, которые используют его воздушное пространство. Денежки с неба капали, и они решили: пусть и дальше капают», — пояснил специалист.

По его словам, когда МН-17 был сбит, никто не вспомнил о вопиющей халатности европейских и украинских авиационных властей. Вместо этого виновной сразу сделали Россию. И это стало исключительно политическим решением.
Всемирный фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) существует более 70 лет. Организация имеет большой авторитет и объединяет пилотов, диспетчеров, других специалистов авиационной отрасли практически из всех стран. Это — некоммерческий фонд, который существует на членские взносы как различных компаний и фирм, входящий в него, так и отдельных его представителей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский офицер ПВО раскрыл, кто на самом деле причастен к крушению MH17.
Комментарии 85
В мире , Видео , Сергей Мельниченко , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Умерла Оксана Воронина
Умерла Оксана Воронина
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
00:28
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
СНГ В мире
В деле Мн17 обнаружили вину Украины
00:34
В деле Мн17 обнаружили вину Украины
В мире
Россиянам открыли доступ в еще одну страну
00:21
Россиянам открыли доступ в еще одну страну
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение