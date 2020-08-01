Тимошенко: Зеленский не может остановить войну

Украинское государство не сможет "встать на ноги", если не залечит "рану" в виде войны. Такую точку зрения выразила руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

По словам политика, война на территории государства не позволяет Украине восстановить экономику и привлечь инвестиции. Страна не сможет подняться с колен, если не восстановить мирную жизнь украинцев.