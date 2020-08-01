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Тимошенко указала на неспособность Зеленского прекратить войну на Украине 

Слово и Дело 25 минут назад
Тимошенко: Зеленский не может остановить войну
Фото: ТАСС
Украинское государство не сможет "встать на ноги", если не залечит "рану" в виде войны. Такую точку зрения выразила руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
По словам политика, война на территории государства не позволяет Украине восстановить экономику и привлечь инвестиции. Страна не сможет подняться с колен, если не восстановить мирную жизнь украинцев.
Тимошенко подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не сдержали обещание по восстановлению мира в государстве. У действующей власти нет того профессионализма, который нужен для решения сложившейся проблемы, пишет OBOZREVATEL.
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