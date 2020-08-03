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Лукашенко обвиняют в провоцировании майдана в Белоруссии 

Ura.Ru и ещё 9 30 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам подталкивает людей к массовым беспорядкам. такое снение высказал экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.

«„Майдан“ провоцирует он [Лукашенко]. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про «майдан». Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит», — заявил Цепкало в эфире телеканала «Украина 24».

Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты. Политик, по мнению членов ЦИК, не смог собрать необходимое число подписей для продолжения участия в гонке, напоминает телеканал 360. Кандидат попытался оспорить решение ЦИК в Верховном суде, но тот не удовлетворил жалобу. Выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Выборы на Украине , Русофобия и русофобы , Крым наш , Гражданская война , Человек года , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Телеканал "360° Подмосковье"
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