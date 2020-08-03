Лукашенко обвиняют в провоцировании майдана в Белоруссии 

«„Майдан“ провоцирует он [Лукашенко]. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про «майдан». Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит», — заявил Цепкало в эфире телеканала «Украина 24».