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В США призвали продолжать сотрудничать с Россией в Арктике 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
США призвали к сотрудничеству с Россией в Арктике
Фото: Reuters
Координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехар призвал продолжать «важное, реальное сотрудничество» с Россией в арктическом регионе.

«Россия — арктическая страна. Они занимают большую часть Арктики. Они являются членом Арктического совета. У нас есть история сотрудничества с Россией в этом контексте. Было очень хорошее сотрудничество, которое продолжается», — сказал он во время видеоконференции, организованной вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона.

По словам Дехара, он не знает, возможно ли полностью отгородить регион от проблем, которые есть у США с Россией.

«Без сомнений, цель заключается в том, чтобы сохранять Арктику как зону для сотрудничества. Мне кажется, Арктический совет — выдающийся форум для этого. У меня нет сомнений, что мы продолжим (применять. — RT) этот подход с Россией в контексте Арктического совета. Есть много важных дел, который мы можем сделать там», — цитирует американского чиновника ТАСС.

В марте исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон оценил потенциал для военного конфликта с Россией в Арктике на фоне соперничества двух государств в этом регионе.
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Комментарии
В мире , Джеймс Андерсон , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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