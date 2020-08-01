США призвали к сотрудничеству с Россией в Арктике

«Без сомнений, цель заключается в том, чтобы сохранять Арктику как зону для сотрудничества. Мне кажется, Арктический совет — выдающийся форум для этого. У меня нет сомнений, что мы продолжим (применять. — RT) этот подход с Россией в контексте Арктического совета. Есть много важных дел, который мы можем сделать там», — цитирует американского чиновника ТАСС.